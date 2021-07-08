航海王今(8日)再度遭遇亂流，2度被關禁閉進入分盤交易的長榮以平盤202元開出後，一盤比一盤低，10點股價即被打入跌停182元，陽明也一度失守200元，早盤見到194元，航運族群下跌也拖累大盤指數一度下殺至17742.08點，跌逾百點。

被列為第二次處置股票的長榮今以平盤202元開出，第2盤即下跌8元，掉到194元，接著越來越低，到10點那一盤，股價被打入跌停182元，下跌20元，成交量有3.9萬張，在跌停價位則掛有8千多張委買單準備承接。

業績表現為三雄最佳的陽明則是開高走低，開盤還上漲6元，以216元開出，盤中高點來到220元，隨即股價由紅翻黑，一度失守200元，來到194元，截至10點止，陽明成交值已達500億元之譜，居台股成交量能第一名

指標股萬海股價也開高走低，早盤一度上漲至287.5元，但也遭下殺，盤中低點見到258元，下跌18.5元，萬海出現5根黑K棒，從高點353元下殺至今已跌近百元，整個航運族群也陷入低潮。