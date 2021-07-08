大陸國務院總理李克強7日主持召開國務院常務會議（國常會），會議決定，在試點基礎上，於今年7月擇時啟動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易，下一步還將穩步擴大行業覆蓋範圍，以市場機制控制和減少溫室氣體排放。

備受矚目的大陸全國碳排放權交易市場原定於6月底上線，但由於一些程序上的原因推遲。據《21世紀經濟報導》援引一名接近交易系統的人士表示，目前全國碳排放權交易市場的啟動日期仍未確定。

此次國常會還提出，設立支持碳減排貨幣政策工具。這也將成為人民銀行加碼綠色金融部署的關鍵之筆，為清潔能源、節能環保、碳減排技術發展提供有力支援。

今年是大陸全國碳市場的首個履約週期，2000餘家發電企業需要在碳市場上線後到年底的半年時間內完成履約任務，還有諸多重點議題需要在這段時間內釐清。

大陸全國碳排放總量中占比超過40％的發電行業先行納入全國碳市場，據生態環境部的部署，石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、航空等其他七大行業也將在「十四五」期間被逐步納入全國碳市場。