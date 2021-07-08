英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，他的國家安全顧問將檢視中資企業收購英國最大半導體製造廠一案，在這個議題上顯然政策翻轉。

法新社報導，中國智慧型手機大廠聞泰科技持有的荷蘭安世半導體（Nexperia）本週稍早完成收購位於威爾斯（Wales）的英國最大晶片廠Newport Wafer Fab，金額未公布。

然而，倫敦和北京關係趨於緊張，加上中企在海外的投資受到愈來愈嚴格檢視，這宗攸關英國首要工業資產的交易已引發廣泛抗議聲浪。

此外，由於全球半導體產業缺貨嚴重，這宗交易也引起外界質疑。

強生的發言人昨天才告訴記者，政府認為此時不適合介入。但強生今天在國會議員小組質詢之下親口說，會調查這宗收購案。

強生告訴議員：「我已要求國安顧問檢視此案。」

「我們必須判斷他們生產的東西是否對中國具有實際的智慧財產價值及利益，以及是否真有安全隱患。」

安世半導體已於5日完成交易，但未披露收購價格等任何財務細節。美國電視頻道CNBC報導，安世半導體支付了6300萬英鎊（約新台幣24億3500萬元）。

由於美國擔憂間諜活動，倫敦去年禁止中國電信巨擘華為參與英國超快速5G寬頻網路計畫。