中壢警方7日於民宅查獲大量槍枝、改造工具以及毒品吸食器，全案已依法移送地檢署偵辦。（中壢警分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

日前中壢警分局偵查隊接獲線報指稱有男子於一處民宅從事改造及槍械販賣，經警方調查並多日布線查緝，7日下午4時警方於吉安街某5坪小套房內當場逮捕25歲王姓嫌犯，並查獲大量槍枝、改造工具以及毒品吸食器，警方表示，將持續追查來源、流向。

中壢警分局表示，日前接獲線報指稱1名男子於家中從事槍械改造及販賣，經調查以及多日布線後，於7日下午4時警方於身處中壢某大學校區的吉安街某5坪小套房當場逮捕25歲王姓嫌犯，並查獲大量槍枝、改造工具以及毒品吸食器，警方表示，將持續追查槍械、毒品來源以及流向，斷絕不法情事。

警方指出，雖王嫌住所僅約5坪大，住所狹小，擺放床墊、桌椅、櫃子後即無多餘空間走動，但警方進入房內時，僅見子彈擺於桌面，大量改造槍枝藏的相當隱密，但經警方搜索，仍查獲金牛座手槍1支、長槍1支、空氣長槍2支、空氣手槍2支、槍管3支、手槍零組件1批、子彈5顆、改造工具萬力夾具1組、電鑽1支、砂輪機1支、鑽頭一批、研磨及改造工具各一批，以及安非它命吸食器等證物。

經警方詢問槍枝來源，王嫌供稱放置於屋內的改造槍枝均為友人所寄放，而其他相關改裝工具則是因平日有修車需求，所以才會持有工具，並非改造槍械使用，警方表示，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局分局長陳錦坤表示，警方將持續努力查緝違法槍械，有效打擊不法，並呼籲民眾，若發現有可疑人、事、物請勇於向警方檢舉，警民共同打擊不法，才能有效淨化社會治安。

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