「原來局都設好了！」柯文哲爆環南市場陣仗事先不知情 突被邀請到場嚇一跳

台北市長柯文哲日前遭立委林昶佐嗆聲，昨（7）日柯文哲接受資深媒體人趙少康專訪時自爆，當天到環南市場現場才發現「原來設局都設好了」。對此，台北市議員羅智強表示，「對抗國家圍剿，我挺柯文哲」，他並批評，民進黨打擊反對黨，就是用那麼惡劣的手段。

柯文哲接受趙少康專訪，爆料環南市場記者會是中央「設局」，他人一到環南市場，才發現指揮中心指揮官陳時中、林昶佐都到了，連麥克風跟手板也都架好。

羅智強今日在臉書指出，中央邀柯文哲去環南市場，竟然是「請君入甕」，若不是後來林昶佐自爆，被自治會長林勝東狠狠打臉，恐怕那場記者會，將變成陳時中和林昶佐的秀場，而柯文哲則是待宰的羔羊。

羅智強表示，對抗國家圍剿，他挺柯文哲。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強表示，民進黨對待政敵的手法如出一轍，其中最經典的，還有柯文哲開完行政院會後，丁怡銘隨即召開記者會，誣陷冠軍牛肉麵使用萊牛，如果林勝東沒有為市場發聲，「皇家傳承」牛肉麵沒出面叫屈，柯文哲豈不是要吃一頓悶棍？羅直言，民進黨打擊反對黨，就是用那麼惡劣的手段。

雖然和柯文哲所屬政黨不同，但羅智強說，看到整個國家機器設局陷害、圍剿柯文哲，站在民主制衡的立場上，他譴責民進黨、力挺柯文哲，「挺的不是柯文哲這一個人，挺的是一份公道和是非」。

羅智強感嘆，監督執政黨不容易，自己也曾被監察院用306元政治獻金構陷，被網軍舖天蓋地的攻擊，但同為在野，希望柯文哲一起加油，為公理和正義繼續前行。