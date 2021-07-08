台北市長柯文哲。（翻攝畫面／張穎齊台北傳真）

環南市場8日對造冊的3300名攤商進行第2次大規模PCR篩檢，亞東醫院表示，一早40至45分鐘就篩了400多位攤販，目前完成的第一批100位是陰性，報告會陸續出爐，估計上午6時篩到下午2時。台北市長柯文哲到場表示，今天3300人篩完沒問題，應不用等到9日中午，結果就出爐。

亞東醫院麻醉部主任林子玉表示，原估計上午6時篩到下午2時，亞東出動55位醫護人員，有掛號、引導、採檢3組別，讓動線流暢；一早開始的40至45分鐘，就「消化」了400多位攤販，第一批100位檢體報告7時不到就送進醫院，8時20分報告出爐都陰性，陸續還會有，第二批100位報告是8時送進醫院，8時30分已蒐集500個檢體，希望今天都送完。

柯文哲說，亞東高層以前都是他同學，前亞東醫院長朱樹勳是他老師，現任院長林芳郁也是他老師，林子玉以前在台大醫院麻醉科，跟他都是好朋友，大家在台大醫院時都非常熟，本來就認識，今天看到這位學弟很開心，亞東醫院是請北市聯合醫院副總院長璩大成去聯絡的。

柯文哲說，現場動線非常完整、效率高，一天大概做到3000多人篩檢沒問題，應不用到明天中午，結果很快就會出來。柯隨後快步上車離去，不受訪。

林子玉說，場勘、電路、擺三角錐都做好，也有請警察局幫忙維持動線。環南市場自治會長林勝東說，動線很順，有門禁、採悠遊卡，希望結果早早出來；對於柯文哲昨天上中廣董事長趙少康節目的政治題，林勝東一概說「我什麼都不知道，柯文哲、衛福部長陳時中要來，我都不知道！」