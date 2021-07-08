工業電腦大廠研華(2395)董事會決議配息7.1元，今（8）日以340元參考價除息交易，持平開出後一度翻黑，但隨後在買盤敲進下回升，最高小漲0.74％至342.5元，填息率達約35.71％，截至10點小跌0.15％，填息步伐略顯顛簸。

研華7日公布2021年6月自結合併營收50.47億元，月增達12.48％、年減1.46％，帶動第二季合併營收142.09億元，季增7.96％、年增1.37％，雙雙改寫歷史次高，表現優於預期。累計上半年合併營收273.71億元，年增8.23％，續創同期新高。

受惠市場需求隨疫情趨緩顯著回升，研華今年以來訂單動能強勁，6月接單出貨比（B/B Ratio）達1.73，上半年亦維持1.69高檔。不過，受零組件缺料及供應期延長狀況加劇影響出貨進度，使上半年營運成長動能遭受干擾。

研華先前預期，受營收遞延5～10％及採購成本上漲影響，第二季毛利率將略降至37～39％區間、營益率略升至16.5～18.5％區間。隨著下半年缺料狀況有機會獲得紓緩，可望帶動整體營運動能逐季轉強。

研華目前尚未公告延期後的股東會召開日期。董事長劉克振在致股東報告書中表示，雖然受新冠肺炎疫情影響，使去年整體營運表現出現10年來首度微幅衰退，但隨著疫苗施打及AI＋5G持續建設下，對於物聯網產業發展前景仍持樂觀態度。

劉克振指出，研華除致力於第一階段的嵌入式運算平台業務外，亦持續朝軟體加硬體的解決方案推進，除了成立解決方案事業部外、也將有專屬的頂級業務加上全球共創夥伴，一同進行智聯網（AIoT）第二階段與第三階段的解決方案銷售。

劉克振表示，研華藉由套餐式產品配合系統集成（SI）加值，建立產品標準化、產業專業化的全球可複製銷售模式，以創高成長營收及穩定獲利率。公司亦趁疫情之際展開5年願景規畫，設立5大願景，期許研華至2025年成為全球產業物網平台前10大領導企業。