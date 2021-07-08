房地合一2.0已經上路，房仲業者統計房地合一1.0與房地合一2.0交易前半年狀況發現，房地合一2.0前半年買賣移轉棟數達13.4萬棟，而房地合一1.0上路前半年六都僅11.8萬棟，相較之下，2.0上路前交易更暢旺，其中新北市衝破3萬棟，再次拿下六都趕舊制成交王，另外，在個別行政區以桃園中壢和桃園市表現最旺。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，今年除短期持有拚輕稅外，資金寬鬆及低利挹注房市動能，若非5月中疫情爆發，上半年交易可能更驚人。

房地合一1.0版於2016年1月1日上路，是房地產交易從財產交易所得稅改為房地合一所得稅的轉捩點，由於房地合一等於變相課徵土地所得稅，加上前景不明，2015年底前湧現趕適用舊制的交易，桃園、台中、台南、高雄在2015年12月的單月買賣移轉量都創新高，想不到今年六都買賣移轉棟數比1.0上路還高出13.5%，除了台北市外，其他五都皆成長，其中新北市不僅趕舊制勇冠六都，今年移轉量更比2015年下半年多出25.3%。郎美囡分析，新北市與首都台北市政經關係緊密，但房價相對親民，且重劃區、新市鎮的購屋選擇多，不僅有自用買盤，投資置產的比例也高。

至於各行政區新制上路前的買賣移轉量，六都移轉量最大的前五個行政區，桃園市的中壢區及桃園區連兩波都進榜，並分別拿下2015年下半年及2021年上半年移轉量榜首，桃園區今年上半年就超過6千棟，此外，台中市北屯區也都入榜，今年上半年達到5千多棟位居第二。郎美囡表示，桃園及台中建設議題多、重劃區建案多，尤其新屋的比例高，市場供給物件具多元性，能滿足首購、換屋、置產的多樣需求，桃園房價常與雙北做比較，對照下桃園更具價格優勢，因此成為交易熱點。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房地合一2.0影響最大的族群，包括了預售屋、國內法人持有戶，以及持有1年以上、未逾5年的屋主，由於閉鎖期拉長，加上稅率大幅拉高，壓縮短期獲利，雖長期持有的置產投資，影響不大，但確實影響投資人的機會成本，在此結構下，房市購買主力會更趨向於自用買方，也讓投機者轉向其他類型標的。