智邦(2345)今(8)日舉辦股東會，由董事長郭飛龍主持，因應疫情，場地選在戶外，智邦通過每股派發6.5元現金股利，郭飛龍指出，智邦掌握新世代網路通訊核心技術及加速運算技術的產品布局下，整體營運將隨資訊應用及網路基礎建設需求增加而持續成長，今年最大挑戰來自於全球系統性不確定風險，另外，智邦今也完成董事改選，延攬各領域大老，猶如小型聯合國。

智邦109年全年度合併營收為544.63億元，年減少約1.7%；全年合併營業毛利率21%；合併稅後淨利為50.48億元，相當於每股稅後淨利9.07元。以各產品線佔營收貢獻比重來看，網路交換器佔整體營收比重為71%，網路應用設備佔營收比重14%，網路接取設備佔營收比重9%，無線網路設備佔營收比重則為2%。

董事長郭飛龍表示，隨著全球5G行動寬頻網路的陸續布建，網路頻寬需求高速成長，雲端應用持續增加，以及高速安全的應用服務需求，都將帶動網路通訊設備創新商機，未來人工智慧及物聯網的趨勢，開放架構及軟體定義IT，也將需要大量的整合性網路設備，將帶動新一波商機，然而，隨著國際保護主義抬頭，各國對在地化、自主化需求增加也帶來新的營運挑戰與風險，必須以更積極靈活的全球營運策略來降低風險。

智邦綜合考量未來竹北AI園區興建及相關設備資金需求，今日通過每股配發現金股利6.5元、總配發金額合計36.36億元。

智邦為提升營收及獲利，對於企業及電信網路客戶，將提供高效能、高品質產品及服務，以維持技術領先地位，並強化合作及策略夥伴關係共同開發新市場；對於超大規模(Hyper Scale)資料中心客戶，會提供符合開放網路架構及軟體定義網路規範的骨幹傳輸先進網路設備，也將強化軟硬體平台積極參與開源軟體社群，並提供開源程式測試服務；無線網路技術整合方案上，將強化無線網路雲端管理與接取控制平台功能，並採用802.11ax、802.11ay及5G NR等不同無線射頻技術，投入無線網路連接產品開發，提供完整無線網路覆蓋解決方案；網路應用器及加速器產品上，將開發網路功能虛擬化伺服器，滿足邊緣運算及軟體定義廣域網路應用需求，並持續推出高效能網路卸載、資訊安全、資料存儲及人工智慧運算等加 速器產品；物聯網應用解決方案方面，將整合物聯網應用技術，運用行動寬頻/無線網路、雲計算，開發人工智慧於工業自動化之解決 方案；另外，智邦也會提升品質增加產能，精實生產彈性製造，快速交貨。

智邦股東會進行董事改選，9席董事中，獨立董事佔6席，其中，黃樹傑、李發耀、郭明鑑分別為會計、醫療、金融領域大老，另外3名國際級獨董則為伊藤忠前董事長小林榮三，以及兩位創業家Ankur Singla、Avigdor Willenz，再加上一般董事寬鑫投資、智邦大陸董事長黃國修、延信股份公司代表人杜恒誼，董事會猶如小聯合國。