光學鏡頭廠—大立光(3008)將於今天舉行法說會，由於有些新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能看起來會比6月好；儘管大立光法說前外資看法分歧，但因大立光股價在低檔已久，今天早盤股價站上3100元，近期強勢的玉晶光(3406)也連袂走高，站上600元關卡。

大立光自結6月合併營收為33.71億元，月增0.35%，但年減18.51%，累計第2季合併營收為101.13億元，季減14.43%，年減20%，為2019年第1季以來新低，累計前6月合併營收為219.32億元，年減15.2%。

渡過深受缺料及新冠肺炎疫情衝擊的第2季，隨著傳統旺季來臨及蘋果iPhone新機拉貨啟動，法人預期，大立光第3季營運可望擺脫谷底，重回成長趨勢。

大立光法說前，部分外資已陸續發布報告，多數是中性偏保守看待，其中1家美系外資雖然維持大立光「買進」評等，但將大立光2021/2022/2023年的獲利下調7%/8%/3%，目標價由4090元下調至3650元；日系外資則維持「買進」評等及目標價4000元；另外兩家美系外資則分別給予大立光「持股續抱」及「賣出」評等，目標價分別為3388元及2535元，大立光法說會後能否扭轉法人看法有待觀察。