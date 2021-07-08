「合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金」將於7月26日開募！有別於一般醫療基金以股票為主，該基金以多重資產架構獲取多元收益，聚焦兼具資本利得與股息優勢的醫療照護產業REITs為主，並結合股票及ETF等多重資產，以獲取醫療照護REITs以外的資本利得空間，股票及ETF部位鎖定「生技+科技」，以「雙技」雙引擎來參與未來股票的成長空間。

合庫投信從2019年開始即以「綠色金融」作為公司及產品發展主軸，2019年起領先同業推出具備「智慧綠能」及「創新」概念的「合庫AI電動車及車聯網創新基金」，也率先同業推出納入「ESG」元素的「新興市場債券基金」及「樂活安養ESG退休組合基金」，合庫投信持續深化「綠色金融2.0」並與主題式投資專家BNY Mellon攜手合作，推出全台首檔聚焦「醫療照護REITs」與「科技與生技創新」多重資產之「合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金」掌握人口高齡化趨勢商機。

「合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金」基金經理人徐啟葳表示，根據聯合國的統計，超過20%就進入所謂的超高齡社會，預估到2030年，北美65歲以上人口達總人口數的20.5%、歐洲更是高達23%，在人口高齡化的大趨勢下，醫療照顧產業商機相當值得留意，可望帶動醫療照護REITs以及生物科技產業的蓬勃發展。