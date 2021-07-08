40歲日籍男星藤岡靛過去在台發展一段時間，將事業重心轉回家鄉後，曾被日男選為最理想臉孔冠軍，擊敗上屆冠軍木村拓哉。忙於工作的同時，他抽空打疫苗，卻不舒服了2天。

藤岡靛近日透過IG限時動態分享接種莫德納疫苗的感受，表示打完4個小時後肌肉疼痛，過了7個小時出現疲倦，好在片場提前收工，脫離了第一天的不適，想不到第二天副作用更強烈，發燒、畏寒和頭暈通通來，「還以為感染了新冠病毒，這對工作不能休息的人真的是笑不出來。」直到第三天，各式症狀才逐漸緩解。

藤岡靛年輕力壯，演出的角色幾乎都是硬漢，私底下也十分注重養身、勤鍛鍊身體，但接種後也出現明顯副作用，引起日網友驚呼：「看到靛大人（おディーン様）打疫苗的感想真是心驚驚」、「第二天好像很不舒服」，不過每個人的體質都不同，還是要因人而異。

藤岡靛2006年曾來台發展演藝事業，與偶像劇之母柴智屏簽約，拍過《極道學園》、《不良笑花》和電影《夏天的尾巴》、《賽德克巴萊》和《痞子英雄首部曲：全面開戰》，備受台灣人所知，後來他回到日本工作，2019年有再來台灣辦演唱會，帶來多首電音歌曲，掀起眾多歌迷回憶殺。

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