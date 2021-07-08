疫情間送暖！一名在北巿信義區提供待用餐的老闆在網路上分享，一名單親媽媽淋雨騎車從三重到台北，車上載著2個小孩，全身濕透來領取2個待用便當，讓老闆看了不忍，又送他們一些生活物資，同時慶幸自己還有能力幫助他人。

一名老闆6日在臉書「信義區三兩事」發文，最近看到許多單親家庭前來拿待用餐，最印象深刻是昨天下午一名單親媽媽帶著2個2到4歲的小朋友，從三重騎機車淋著雨到台北信義區，只為了兩個便當。

原PO問她「為什麼跑這麼遠」，單親媽回答「因為有待用餐的店家都沒了，可能大家都撐不下去，所以只好來這找你」，隨後原PO看到機車上兩個小孩，在下著雨的台北，衣服已經全部濕了，當下順便給他們一些生活物資，讓單親媽連忙道謝離開。

看到這些大老遠來只求2個便當溫飽的人，原PO感嘆，「現階段的您還求什麼？」他相信這個時候許多人都不好過，但是否應該慶幸，我們還不至於為了吃而煩惱，更表示他還撐得住，「有需要幫忙的朋友，我一定盡我最大的努力，陪你度過這次難關」。

文一PO臉書後，吸引近4000名網友留言「感謝老闆，好人一生平安」、「好多洋蔥喔，我看了都哭了，你們真的很善良」、「真的好溫暖，這社會上還有這麼好的人，謝謝你」，還有人表示「有愛的老闆，如老闆可以讓人認購代用餐，請再告知，希望能幫一點小忙」，「請問我想捐餐，怎麼樣可以幫忙？讓熱心的餐廳可以繼續下去，這些需要幫助的朋友度過難關」。