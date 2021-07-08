今年大學指考7月28日至30日舉行，有4.1萬考生報考，由於他們是舊課綱最後一屆，加上因為疫情因素，他們承受著前所未有的考試壓力。高中教師則說，新冠肺炎疫情及萊豬瘦肉精將可能是今年許多科目的出題重點。

全國高級中等學校教育產業工會今天舉行「疫情下的110指考命題趨勢考前大猜題」線上記者會，工會秘書長、台北市萬芳高中化學科老師許麗吉說，台灣疫情大爆發，從5月18日至今，所有考生都無法到學校接受老師直接的指導及晚自習，同樣的也無法到補習班參加衝刺班，他們待在家中閉門孤軍奮鬥，承受著極大考試壓力。

國文科方面，新北市立海山高中老師張玲瑜表示，傳統的純文學的小說、散文、新詩，近來也仍是試題的必備風景，然而，一種特殊門類的白話文閱讀—文學研究，近來則有增加的趨勢，例如：余光中〈新現代詩的起點〉VS.白靈〈一首詩的誕生〉、古詩如何翻譯成外文、至於陳亮恭《微霞與桑榆》與李培齊〈學「倫理」？學「獲利」？〉，則是文化研究、文化思辨的作品。

北一女數學老師吳銘祥說，高三選修數學上下冊占數學甲題目的40％以上，命題上大多會有涵蓋兩個單元以上的內容，除了考驗統整能力，同時也藉此提高試題的鑑別度。因此，加強單元與單元之間的連結能力，多練習跨章節的題目，才能在眾多考生中勝出。

許麗吉表示，在化學科時事議題上，要關注與新冠肺炎防疫用消毒議題相關的各項殺菌原理的氧化還原反應單元，同時也要瞭解負壓病房、高濃度氧氣或血氧量變化出的氣體、化學平衡及化學計量單元。此外，與萊豬瘦肉精及2020年諾貝爾化學獎得獎「基因剪刀：一個改寫生命密碼的工具」相關的有機化學、化學鍵結單元，也可能入題。

生物科方面，景美女中老師游雲霞說，有關新冠肺炎病毒，同學需充分掌握病毒分類、病毒構造、病毒對宿主細胞的感染途徑、免疫反應等概念，因為這些可能是今年出題重點。

另外，游雲霞也提醒，利用藥物控制病毒部分，也涉及跨科知識，例如由美商吉利德公司開發的瑞德西韋，能降低病毒的複製與傳播。另外，成為各國外交與戰略物資的mRNA疫苗、腺病毒載體疫苗以及國產蛋白質次單元疫苗等免疫原理，也應全面理解。