緯穎科技（6669）8日舉行股東會，通過配發現金股利每股32元股利案。今年以來電子產業上游供應鏈料件短缺成常態，緯穎亦指出下半年缺料將帶來挑戰，不過董事長林憲銘表示，今年他受邀接下力晶電子獨董一職，將有助緯穎在整體半導體短缺之際、對供應鏈有更好的掌握度。

另一方面，緯穎在去年度營運創高後今年上半年亦維穩成長步調，近期除了分別在研發、製造及營運部分，皆為因應後續發展、加碼投資，同時也積極投入5G與邊緣運算的開發，以期拉出緯穎的第二條成長曲線。

緯穎2020年度全年合併營業收入為1869.28億元、年增14.3%，稅後淨利86.10億元、年增39.6%，基本每股盈餘為49.25元，權益報酬率（ROE）達38.49%。股東會中決議通過去年度盈餘分派案，擬分配現金股利約55.95億元，配發現金股利每股32元。 總經理洪麗?針對近期投資業務指出，在研發方面，緯穎透過參與資料中心液冷技術領導廠商LiquidStack的A輪投資，取得一席董事，建立策略夥伴關係，持續液冷技術的發展動能。

同時在製造方面，加強海外佈局，包括在馬來西亞建置組裝廠以靠近客戶，規劃採用環保建材蓋綠建築並實現數位轉型之智慧工廠。另於在營運方面，計畫導入台灣智慧財產管理制度（TIPS），建立員工對於智慧財產權之保護意識；在資訊安全上也將提升管理嚴謹度與自動化防護並投保資安險。 洪麗?進一步表示，在看好雲端資料中心在2021年迎來強勁的需求之際，產業也面臨前所未見的供應短缺，公司於上半年即感受到供應鏈的緊張壓力，但在全體同仁的努力下，營收仍創同期歷史新高。展望下半年，客戶需求依舊暢旺成長，然供應短缺亦更趨嚴峻，為下半年營運的一大挑戰。緯穎將持續與客戶和供應鏈夥伴合作，積極應對，以期共創成長。

展望未來，除了將持續提升雲端產品核心競爭力，亦積極投入5G與邊緣運算的開發。在雲網融合的趨勢下，一方面積極通過電信相關測試、建立5G實驗場域。另一方面，亦持續與雲端客戶合作，將雲端運算帶進5G網路與邊緣應用，提供最佳解決方案，以期拉出緯穎的第二條成長曲線，和股東一起攜手邁向更蓬勃的未來。