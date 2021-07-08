自三級警戒發布以來，已經有超過一萬名確診者解除隔離回到社區或職場。國民黨立委蔣萬安接獲陳情，有確診民眾私底下告訴他，全公司的人都知道他確診，即便康復，他也不敢回去上班，只能躲在家裡暗自垂淚。蔣萬安提醒政府，染疫康復者受到歧視，政府不要只是旁觀。

蔣萬安說，先前政府透過宣導及提醒，加強國人防疫警覺性，但隨著未來會有更多染疫民眾康復回歸社會及社區，許多疑問及問題正在慢慢浮現，包括「康復後是否仍具有病毒傳染力？」、「雇主明示暗示不用回來上班，該怎麼辦？」、「面臨社會及職場歧視、排擠」、「COVID-19對身體造成後遺症」、「工作權如何確保」。

他具體建議政府，應針對「染疫康復者是否具傳染力」向外界清楚說明加強宣導。調查染疫康復者後續身心調適需求，提供諮詢及必要醫療協助。若屬執行職務或職災而染疫康復者，要求雇主應負更大照顧責任。落實《傳染病防治法》第11條、第12條規定，保障染疫康復者權益。

蔣萬安表示，沒人希望染疫，染疫更不該成為沉重的標籤，讓康復民眾獨自承擔。政府別讓確診康復民眾孤立無援，獨自面對社會壓力或職場歧視，除了「不要為難康復者」，政府更別當旁觀者，請積極協助這些染疫康復者，儘快回歸染疫前的正常生活，別讓他們受到二度傷害。