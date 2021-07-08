7/12解封條件即將出爐？行政院會後記者會

全國三級警戒維持至7月12日，隨著全國確診人數下降、各界都在期盼政府是否會宣布「微解封」。行政院今（8日）召開例行院會，衛福部照慣例報告每週疫情進展。疫情指揮官陳時中向行政院長蘇貞昌報告後，行政院拍板三級警戒再延長至7月26日，不過，部分民生消費產業、餐飲內用將有條件「微解封」。

羅秉成說明，院長裁示因應防疫要對症下藥，需要不斷滾動檢討，相關政策宣布後會有不同人員行業有不同反應，要重視民意，和指揮中心密切掌握狀況，做出妥善說明，昨天購買62萬劑AZ疫苗抵達，今天日本捐贈疫苗也要抵達，疫苗越來越充足，希望輪到的人盡快施打。另外，「投資台灣三大方案」續辦至年底。

疾管署副署長莊人祥說明，國內疫情現況累積病例達到1.5萬例，上周有上升但都是五月發病比較久的個案，從5/11開始做的疫情調查發現主要以萬華活動史為主，後來以家庭群聚為主，最新變異株分析，主要還是屏東的印度變異株，另外7/2之後有針對國外回來旅客檢疫措施改變，還增加在檢疫期間第10-12天居家快篩，從7/2到現在檢驗出五位陽性，目前防疫旅館空房率下降，但全國檢疫所空房率上升。

會中，政委唐鳳說，疫苗預約登記系統試辦順利，已經在全國範圍進入正式營運，前兩天已經登記的民眾，紀錄都已經保留，不須重新登記，經過實務經驗，接到訊息，許多長者也提出想要加入意願登記跟預約系統，跟縣市政府開會，因此今天10點開始已經開放全國65歲以上種進入系統，一起進行意願登記，隨著AZ疫苗到貨，指揮中心下周啟動預約系統，符合第一批資格，有勾選AZ也在年齡區間內，將收到1922通知簡訊，可以在全國可預約地方進行預約。

經濟部表示，針對餐廳、傳統市場、夜市內用指引，重點包括人流管制、維持社交距離跟個人套餐不共食為主，待指揮中心今下午記者會說明是否調整防疫警戒及開放內用後，經濟部會配合公布相關配套措施。