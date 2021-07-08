徐姓女子和母親急奔派出所求助，警方解說戳破詐騙集團伎倆。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名23歲徐姓長髮正妹，誤入網路投資虛擬貨幣陷阱，相信從未謀面的網友投資可獲利的說法，申辦網路帳戶後，對方卻誆稱她的帳戶涉及洗錢，需匯60萬才能解除，徐女被迫向母親借錢，徐母認為有異，拉著女兒急奔新興分局前金分駐所求助，經警方一番解說，徐女才恍然大悟自己險些上了詐騙集團的當，打消匯款念頭。

高市新興分局前金分駐所7日下午2時許，一名長髮長相清秀的徐姓女子和面帶愁容的母親前來派出所報案，備勤員警蕭乃維上前詢問，得知23歲的徐姓女子日前在網路佯裝1名男性網友，對方告知徐女投資虛擬貨幣的獲利管道，要求她下載一個名為「HASHEX虛擬貨幣投資平台」的APP，輸入個資註冊平台帳號後就可購買貨幣賺錢，她跟著照做。

徐女告知警方，申請帳號後沒多久，對方卻以她的帳號遭人利用為洗錢帳號為由，聲稱金管會將會介入調查，她驚慌失措欲將帳號刪除，但對方卻指要刪除帳號需匯款60萬元至指定帳戶才行，由於手頭沒這麼多錢，徐女轉而向母親

借錢，母親一問之下，覺得有異，拉著她向警方求助。

警方詢問徐女：「網路上的朋友？你們有見過面？」徐女回答「從沒見過，因為對方指監管部門懷疑我涉及洗錢，要求我再匯60萬」，警方進一步追問「錢匯了沒」，徐女搖搖頭，警方鬆了一口氣說「沒有就好」；警方告知投資虛擬貨幣可獲利是詐騙集團常用手法，並以過往案例當教材提醒徐女，徐女發現自己險些上當，因此打消匯款念頭，母女感謝警方協助，欣慰離去。