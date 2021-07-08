台北市中正區南機場某國宅被列為疫情熱區，北市府6日啟動「忠勤專案」，協助社區住戶前往篩檢，首批387人篩檢結果全陰性。當地忠勤里長方荷生指出，7日還有79人去篩，還有10人結果尚未出爐，其他全為陰性，也憂心「社區有6000多人，篩檢者僅有400多個還是少。」

台北市長柯文哲日前指出，從第26周（6／27-7／3）與第25周（6／20-6／26）各行政區新增確診數發現，中正區確診人數多於上周，經疫調後發現中正區某國宅出現不明感染源，因此列為熱區，並比照信義區「虎林專案」模式採小社區普篩。

6日共有387位民眾前往篩檢，北市府證實全數皆為陰性，但6日仍有79位民眾自行至和平醫院篩檢，方荷生表示共有69人陰性、10人結果未出爐，期盼全為陰性，但他坦言篩檢數量仍少畢竟整個社區有6000人，難保還有黑數，之後還是鼓勵民眾前往篩檢。

方說，社區樓梯間、電梯每3小時會噴消一次，比大賣場還嚴格，只是社區出口多，難以維持單一通道管制，因此戴口罩、噴酒精和量體溫都靠民眾自主，同時也會呼籲有疫苗就快點打，至少能產生體內抗體，事後想篩檢也沒問題，里辦公室都能幫忙。