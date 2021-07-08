面對防疫微解封在即，民眾黨立委邱臣遠呼籲政府盡快公布相關防疫指引。（報系資料照）

全國三級防疫警戒至7月12日屆滿55天，外界期盼至少能「微解封」，民眾黨立委邱臣遠質疑，距離7月12日僅剩下一個工作天的作業時間，各部會防疫指引至今還在研議中，尚未對外宣布，業者都被逼急了。對此，經濟部表示，針對餐廳、傳統市場、夜市內用指引，重點包括人流管制、維持社交距離跟個人套餐不共食為主，待指揮中心今下午記者會說明是否調整防疫警戒及開放內用後，經濟部會配合公布相關配套措施。

邱臣遠表示，借鏡歐美國家（奧地利、德國、西班牙、義大利、美國）解封進程，「內需型產業」通常是第一階段微解封的重點業別。邱臣遠引用中經院數據指出，內需型產業恐有資金斷鏈風險，可說是苦不堪言，如今引頸期盼的微解封在即，政府卻對復工指引漫不經心，讓業者好失望。

對於教育部、經濟部、文化部、衛福部對於各產業作業指引全在「研議中」，邱臣遠質疑「防疫統籌單位指揮中心，到底有沒有在盤點各行業別的防疫指引進度？何時可以公布指引？有沒有跟產業完整溝通？會不會又出現3＋11決策版？」。

對此，經濟部商業司表示，有關傳統市場、夜市、餐廳等是否開放內用，已經準備好相關指引，等待指揮中心下午記者會宣布政策，一旦確定可以開放內用，經濟部會配合公布相關指引，包括人流管制、安全社交距離等，會依照警戒狀態調整措施。

若維持三級警戒狀態，餐廳內用將限定人流數，可能採取每桌座位人數以二分之一為上限，且須採取梅花座，保持1.5公尺距離社交距離，同時不可共食，會以人套餐或餐廳服務人員協助分食為主。

傳統市場、夜市部分，一旦指揮中心宣布開放內用，除出入人員實聯制外，攤商從業人員造冊管理，並要求攤商經營者身著制服，以利與消費者區隔；人流管制部分，希望縮減出入口，為避免民眾等待排隊造成群聚，將要求業者發放號碼牌，以利消費者依序領餐。