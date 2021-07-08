8日根據調研單位Strategy Analytics最新報告，韓國三星電子在2021年第1季，全球智慧型手機記憶體晶片市場中，占有率高達49%最多。同時，韓國同業SK海力士以23%緊咬在後，至於美國美光（Micron Technology）為14%居第3位。

若以全球智慧手機記憶體晶片市場來看，參與廠商第一季總營收規模達114億美元，較2020年同期的94億美元相比，年增率約為21%。

2021年第1季在DRAM（動態隨機存取記憶體）這一塊銷售業績中，三星營收占比為54%，其次是SK海力士的25%，以及美光的20%。

Strategy Analytics表示，智慧手機需求復甦，讓供貨市場上主要手機產品的一些高密度記憶體晶片製造商，都可提早拿到訂單。因此，三星、SK海力士與美光，都藉由這種將不同記憶體，整合成單一顆晶片組的多晶片封裝（MCP）記憶體解決方案，為各自贏得市占率。

至於在年增18%的NAND（快閃記憶體）市場中，三星占比約42%，其次是SK海力士的20%，以及日本鎧俠（Kioxia）19%。