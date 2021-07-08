凌陽(2401)小金雞旗下高階影像處理晶片設計開發商凌陽創新(5236)上櫃前現金增資，採競價拍賣方式承銷；日期從7月9日起至13日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為128元，每標單最低為1張，最高523張，以價高者優先得標，並於7月15日開標。

凌陽創新長期專注中高階市場領域，主要研發生產技術門檻較高的HD、FHD及500萬畫素以上的高解析度產品，並秉持著要能充分掌握關鍵技術趨勢及終端客戶的需求的理念，於2018年起逐步採用12吋晶圓製程代替原本耗能高且供應有限的8吋晶圓製程，這個獨到的大膽決策也讓凌陽創新成功突破晶片荒危機，在2020年業績邁向歷史高峰，成為同業少數不受疫情影響的NB Webcam供應商。

受惠於疫情影響，網路攝影機ISP出貨量大增，凌陽創新第一季營收達5.65億元、年增加175.8%，毛利率59.21%，稅後淨利1.44億元，每股獲利為2.8元，年增4倍；累計前6月累計營收為12.16億元、年增加86.28%。

法人表示，2021年疫情尚未完全解封，因此NB需求仍是持續看好，NB市場樂觀預估可以上達2.17億台，再加上用於商用市場普及，對於網路攝影機畫素的要求標準也隨之提高，這讓研發生產中高階ISP產品的凌陽創新，未來更有機會攻占大部分市場，凌陽創新營運表現有機會再破新紀錄，預估此次競拍可望掀起一波競價熱潮。