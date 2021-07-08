因美元走強，拖累金價回落，但因新冠肺炎變種變異株於亞洲各國肆虐，令投資人擔憂經濟復甦受阻，而限制金價跌幅，促使金價於1800美元附近盤整；截至台北時間7月8日上午10點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌5.3美元，報每盎司1796.5美元。

9月白銀下跌0.159美元，報每盎司25.97美元。

10月白金下跌10.9美元，報每盎司1071美元。

9月鈀金下跌2.8美元，報每盎司2845.5美元。(商品行情網)