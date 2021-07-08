《商情》黃金亞洲電子盤1800美元附近盤整 10:522021/07/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走強，拖累金價回落，但因新冠肺炎變種變異株於亞洲各國肆虐，令投資人擔憂經濟復甦受阻，而限制金價跌幅，促使金價於1800美元附近盤整；截至台北時間7月8日上午10點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌5.3美元，報每盎司1796.5美元。 9月白銀下跌0.159美元，報每盎司25.97美元。 10月白金下跌10.9美元，報每盎司1071美元。 9月鈀金下跌2.8美元，報每盎司2845.5美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤續升 《國際油價》原油亞洲電子盤微幅拉回 #報每盎司 #亞洲 #金價 #黃金 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》萬八短震 重點在選股(倫元投顧提供) 08:532021/07/08 財經 航海王領軍 台股閃見萬八 04:102021/07/07 財經要聞 《盤後解析》貨櫃三雄遇亂流 台積率電子力守17800點 14:332021/07/07 財經 《期貨》7月台指期開高50點 金融、電子期持平 09:102021/07/08 財經 溫布頓》浪費5個盤末點沒關係 喬帥10度闖進4強 02:072021/07/08 體育 喜閱網@高市圖 電子書借到飽 04:102021/07/08 地方新聞 長榮開平 航海王、鋼鐵人再攜手 台股早盤漲逾80點 09:092021/07/08 財經 MLB》大谷翔平32轟超越松井秀喜 刷新亞洲球員紀錄 07:582021/07/08 體育 《商情》公債殖利率回落 紐約期金觸1800美元 09:442021/07/07 財經 《美股掃瞄》大型科技股吸金 標普500、那斯達克再創新高 09:102021/07/08 財經 電子傳產同獲資金拉抬 台股早盤指數緩步攻高 09:202021/07/08 財經 財經熱門新聞 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 驚嚇！杜拜港貨櫃輪大爆炸 國際油價一度狂殺 - 財經 1分鐘讀財經》長榮2度入獄當沖大隊小心 期交所罕見出重手 - 財經 住宿餐飲好慘 全國無薪假人數突破2萬人 - 財經 - 工商 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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