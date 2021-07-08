妮妮在網路以清涼火辣照片攬客，但本人與照片上落差也讓員警有點訝異。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

本土疫情仍屬嚴峻，桃園市龜山警分局查獲31歲泰國「妮妮」企圖「人與人的連結」，遭警方查獲。警方發現她去年1月以觀光簽證來台後逾期至今，將依照社維法裁處，並送往桃園專勤隊靜候遣返。

警方表示，妮妮涉嫌在網路找尋芳客，員警佯稱有興趣，相約在出租套房見面，員警等待時機成熟後通報在外埋伏的同事進入，妮妮見嫖客變成警察，當場楞住，坦承防疫期間從事性交易，但不知道客人身分，也沒留下聯絡方式，警方查出妮妮為泰國籍自110年1月持觀光簽證來台已經逾期居留，全案依違反社維法移送裁處並送往桃園專勤隊靜候遣返回國，龜山警方持續追求幕後集團。

警方也發現，妮妮在網路上張貼體型苗條，皮膚白皙，留著一頭長髮，非常亮麗的年輕女子照片尋找交易對象，並以全套30分鐘、價格2500元交易。喬裝買春客的員警透過line聯繫昨天深夜約在某出租套房內見面交易，但見到妮妮也嚇一跳，因為身材與網路照片差很多，當警察亮出身分，她自知無從狡賴，坦承從事性交易維生。

員警當場在她的套房內搜出9個保險套及1個使用過的保險套，並依防疫規定量測額溫、詢問有無Covid-19相關症狀，初步了解無染疫症狀，警訊中妮妮供稱，這段期間從事性交易，都透過網路聯繫，並未留下對方的姓名、聯絡電話，不記得對方是誰，對於何人協助租下套房也是一問三不知。