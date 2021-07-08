歐力士隊連2天在第9局崩盤，賽後歐力士監督中嶋聰受訪時一度說不出話來，他說：「試過很多投手的表現都不佳，還需要去調整，想辦法解決，看看還有沒有其他可用之兵。」

歐力士6日與樂天金鷲8局打完雙方戰成2比2平手，9局上歐力士推出終結者平野佳壽，但他只解決1人、失掉3分，接替上場的投手再掉2分，單局歐力士失掉5分，終場以2比7落敗。

沒想到歐力士第9局夢魘7日再度上演，8局打完握有5比1領先優勢的歐力士，第9局推出台灣投手張奕登板救援，沒想到挨3分炮、0.2局失4分遭追平，接手的投手又被敲陽春炮，最終歐力士以5比6遭到逆轉。

連2場比賽投手都在第9局出狀況，歐力士監督中嶋聰賽後難掩落寞神情，受訪時一度說不出話來，他坦言到自己也理不出頭緒，近期也嘗試過許多投手，但表現都不如預期。

中嶋聰表示，從長遠來看，不只是今年球季，球隊不能一直只依賴平野佳壽，年輕球員的崛起是不可或缺的，但本季到目前為止，試過很多投手都沒能有好的結果，「我們必須要克服這個，要努力想辦法去解決，會再思考還有沒有其他的可用之兵。」