杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali Port）貨櫃大爆炸

杜拜當局說，停在傑貝阿里港（Jebel Ali Port）船隻上的貨櫃周三晚爆炸，竄升出橙色大火球，震動了建築與窗戶，甚至連距離海港15公里外的居民都感受到爆炸威力。

不過，據CNN新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，杜拜政府周四早發出聲明說，緊急救援人員歷經兩個半小時後，已控制住火勢，目前並未傳出死傷。傑貝阿里港位於阿拉伯半島（Arabian Peninsula）東部，是中東最繁忙的港口，也是全球最大的人造深水港。

驚慌失措的居民從大樓拍攝到熊熊燃燒的火球，據《衛報》（The Guardian）報導，這次爆炸威力之強，連太空中的衛星都能觀測得到。杜拜當局說，船上人員及時撤離，而火勢是從1個貨櫃內的「易燃物」所引發。

儘管杜拜當局試圖淡化這次事件，但據《動力》（The Drive）網7日報導，1艘懸掛賴比瑞亞國旗的貨輪上周六在航向傑貝阿里港時，也發生火災。雖然肇因尚未確認，但以色列官員將這起事件歸咎伊朗。事實上，德黑蘭有涉及相關區域攻擊商船的前科。不過，目前並沒有證據顯示，這次事件是伊朗所為。

文章來源：Huge Explosion Rocks Dubai’s Jebel Ali Port Sparking Large Fire
文章來源： Huge explosion tears through port in Dubai with container ship consumed by inferno sparking blast that rocked the whole city
文章來源：Explosion at Dubai’s Jebel Ali port sends tremors across city
文章來源：Blast rocks Dubai port causing a large fire
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