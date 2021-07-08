杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali Port）貨櫃大爆炸

杜拜當局說，停在傑貝阿里港（Jebel Ali Port）船隻上的貨櫃周三晚爆炸，竄升出橙色大火球，震動了建築與窗戶，甚至連距離海港15公里外的居民都感受到爆炸威力。

不過，據CNN新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，杜拜政府周四早發出聲明說，緊急救援人員歷經兩個半小時後，已控制住火勢，目前並未傳出死傷。傑貝阿里港位於阿拉伯半島（Arabian Peninsula）東部，是中東最繁忙的港口，也是全球最大的人造深水港。

驚慌失措的居民從大樓拍攝到熊熊燃燒的火球，據《衛報》（The Guardian）報導，這次爆炸威力之強，連太空中的衛星都能觀測得到。杜拜當局說，船上人員及時撤離，而火勢是從1個貨櫃內的「易燃物」所引發。

#BREAKING: Major explosion and fire at Jebel Ali Port Dubai UAE. Reports it was on an oil tanker. pic.twitter.com/AVG3M4OECh — ELINT News (@ELINTNews) July 7 2021

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7 2021

儘管杜拜當局試圖淡化這次事件，但據《動力》（The Drive）網7日報導，1艘懸掛賴比瑞亞國旗的貨輪上周六在航向傑貝阿里港時，也發生火災。雖然肇因尚未確認，但以色列官員將這起事件歸咎伊朗。事實上，德黑蘭有涉及相關區域攻擊商船的前科。不過，目前並沒有證據顯示，這次事件是伊朗所為。