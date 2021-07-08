疫情三級警戒，酒店、茶室、按摩店等八大行業通通關門，相關工作業者頓失收入且領不到紓困補助，只能吃老本或另尋出路。而關島疫苗團意外成為酒店小姐「新活路」。據了解，跟團伴遊5天4夜，不但能接種疫苗，機酒由客戶出，還有10到20萬元收入。

關島政府對全球旅客祭出度假兼打疫苗的方案，台灣首發團百餘位旅客6日上午啟航，據旅行社統計，首航的旅客以「20至29歲」及「40至49歲」2族群最大宗，各占21.1％。整體而言，49歲以下族群占近73％，研判是因為疫苗施打排序較後且憂心疫情持續，因此希望能提早打疫苗。

部分旅客表示，因為他們年紀輕，在台灣的排序比較慢，不知何時才能打到第一劑，所以選擇先到國外接種。旅行社表示，首航以青年與中壯年為主力，與當初設定「高年齡層打嬌生疫苗」的預測大不同。

而這批青壯旅客中，還存在一個特殊族群。據ETtoday新聞雲報導，不少酒店妹、飯局妹、伴遊妹都對「關島疫苗伴遊團」充滿高度興趣，因為伴遊5天4夜，機+酒免費，不但能打疫苗、享受藍天白雲，還有10萬至20萬元的收入，就算返台要隔離14天，仍然相當划算。

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