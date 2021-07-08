「酒窩美女」張庭是著名的美魔女，她擁有清秀外型和精緻五官，儘管51歲仍看不出歲月痕跡，不過女兒Angela的顏值卻頻被拿來比較，為人母的張庭不捨女兒遭攻擊，多次跳出來護女，而張庭近日則再心疼發聲：「為娘一直都懂你的美」。

張庭和丈夫林瑞陽樂於分享一家人的生活，張庭也不時和女兒一起錄Angela短片，女兒因為瘦高身材加上小麥膚色，頻遭網友毒舌酸她和媽媽顏值差很大，讓張庭忍不住跳出來分享和女兒錄的短片，並霸氣護女：「為娘一直都懂你的美，可能天下父母都一樣！」

張庭和女兒合體拍影片，高EQ反擊酸民。（圖／取材自張庭微博）

影片中，12歲的Angela對嘴唱著：「我的氣質你模仿不來，那種感覺我與生俱來，不要美顏，我就是天仙墜落到凡間」，Angela大方對著鏡頭舞動雙手、扭腰熱舞，媽媽張庭被逗樂，笑到合不攏嘴。

其實張庭母女過去就曾曬影片反擊酸民，Angela大方對著鏡頭自信說：「你們不要再評論我的長相了，我又不是靠臉吃飯的」，張庭反問「那你靠什麼？」 Angela則說：「靠嘴唄，還用問」，雖然是母女的搞笑配音片，不過張庭女兒自信的態度也獲得網狂讚，有自信、正能量才是最美的。

而張庭也多次呼籲網友，不要再攻擊她的女兒，張庭霸氣說：「我女兒喜歡小麥色，OK？」她認為女兒有高級感，鳳眼極具古典美、中國風，相當有特色，呼籲不要透過網路傷害一個小孩。