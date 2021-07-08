「原來局都設好了！」柯文哲爆環南市場陣仗事先不知情 突被邀請到場嚇一跳

台北市長柯文哲昨（7）日在資深媒體人趙少康的直播節目中爆料，他2日到環南市場與中央開會是被「設局」，沒想到本想修理他的立委林昶佐卻「害人害己」。對此，衛福部醫福會執行長王必勝今日澄清表示，一開始就說是記者會，站著是要怎麼開會？林勝東則說，完全不知道柯文哲、指揮官陳時中會到場。

面對柯文哲的設局一說，王必勝今日到環南市場聯合前進指揮所受訪時表示，一開始就講是記者會，站著怎麼開會？不知道出什麼問題。而柯文哲稍早也到場視察，不發一語。

環南市場自治會長林勝東被問及以前是否和柯文哲見過面、拍過照，僅說「公共場合，他怎麼會記得我？」據《ETtoday新聞雲》報導，媒體繼續追問林勝東，是否知道當天陳時中會到？林表示，「完全不知道」，包括柯文哲要來也是後來才知道，當天整個上午都在忙著通知攤商撤攤、防疫。

至於柯文哲是否遭設局，林勝東也說不知道，並強調現在環南市場是全台最乾淨的公有市場，希望消費者趕快幫助攤商，讓攤商有生意做，恢復正常生活。