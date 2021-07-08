今（2021）年4月1日，一名陳姓OL在IG上發布高雄某大學有交換學生未滿14天居家檢疫的不實謠言，遭警方依違反社維法送辦，法官審理後開罰8千元，但陳女覺得很冤枉，直呼當天是愚人節，自己也是被騙的受害者。

根據判決書記載，陳女今年4月1日在個人IG限時動態上，發布一則不實資訊，內容寫道：「本中心於晚間22:00 接獲教育部通報高雄市交換生出現未滿14天居家檢疫，高雄市警察分局已開始著手調查，因此教育部告知需立即停辦運動會之所有項目，本次運動會將暫停取消，賽事將另行公布比賽日期，麻煩各班康樂股長密切留意，明天課程將同一取消，請全體師生非必要不要進入校園上課，謝謝配合。」

不過由於她散佈內容未經查證，被人截圖檢舉後，警方隨即介入調查，證實內容乃不實謠言，於是便約談陳女到案說明。高雄簡易庭審理時，陳女對此喊冤，直指當天是愚人節，自己被騙也很無奈，而且好心提醒網友，才會看到有人轉傳該訊息後，又順手轉發個人IG。

不過陳女供詞，法官並不買單，認為一般民眾對現今社會環境觀感多仰賴網路取得各項資訊，但偏偏網路訊息虛實參半，加上新冠肺炎來勢洶洶，各國無不傾力防止疫情蔓延，在疫情如此需要控制、消滅的情況下，一切關於疫情的資訊都必須講求審慎、正確，任何人在發佈關於疫情的訊息前，也應高度評估影響力，然而陳女散布的不實謠言，確實足以讓民眾認知錯誤或心生恐懼與懷疑，引發社會恐慌，因此最終依社維法第第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」開罰8千元，可上訴。

★《中時新聞網》提醒您：

《傳染病防治法》第63條規定

散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息

足生損害於公眾或他人者，科新台幣3百萬元以下罰金，民眾千萬勿以身試法。

又因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。