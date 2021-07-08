義大利籍男子BRUNO自稱欠錢帶飼養的貓咪打針，去年他進入新北市一間超商持剪刀架住女店員脖子搶劫，男店員制止後他慌忙逃逸被逮，他求法官判緩刑也不要讓他驅逐出境，最高法院維持原審認定，依攜帶凶器強盜未遂罪判刑2年，刑期執行後驅逐出境確定。

在台灣從事體育教練、遊戲訓練師的BRUNO因失業而缺錢花用，與他離婚仍同住之前妻住處正在裝修亦需金錢等理由，打算強取財物，他在去年8月21日晚上9點多，頭戴金色全罩式安全帽、身穿黑色雨衣，攜帶剪刀進入新北市一家便利商店。

他見櫃檯內有店員陳女及王男，以右手取出其預藏在褲子右側口袋內之前開剪刀後，自陳女後方將右手勾住陳的脖子，刀尖指向陳，將陳壓制在胸前，出示左手手中之塑膠袋，示意陳、王將收銀機內之現金放入塑膠袋內。

王姓男店員見狀立即上前抓住BRUNO之右手腕，BRUNO隨即將該剪刀棄置於超商內，轉身逃逸而未遂，並將其所穿著之雨衣及安全帽棄置一處大樓頂樓，員警據報到場處理，經調閱相關監視器影像，逮獲BRUNO。

檢方起訴後，BRUNO坦承犯行，但請求法官不要宣告驅逐出境，並給予緩刑宣告；歷審認為他所為實不足取，應予非難，考量他犯後坦承犯行、知所悔悟，並已與被害人達成和解，將他判刑2年，依法刑之執行完畢驅逐出境，上訴後，最高法院駁回定讞。