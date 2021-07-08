台北市長柯文哲昨日表示，台北到處都是中國製造的商品，但執政黨因意識形態而不願向代理商上海復星採購BNT疫苗。綠委鄭運鵬今日於線上記者會回應，這是柯文哲要製造對政府的不信任，請柯不要帶頭放假訊息，也要自己調整態度。

鄭運鵬指出，衛福部長陳時中已說明過，今年1月時，雙方合約都已送到原廠，但因合約上的名詞「我國」改為「台灣」，結果德國原廠就已讀不回，這當中有無上海復星的角色，不是政府考慮重點。

民進黨立委鄭運鵬。（圖為資料照）

鄭運鵬說，柯文哲此番的說法，明顯是搞不清楚狀況，也搞不懂為何柯有自己的想像，要替上海復星抱屈，柯文哲自己的態度要調整。而且美國也說在疫苗採購上，有滿多阻礙。

鄭運鵬表示，柯文哲不知道從哪得來的訊息，結果自己誤解後，又拿來當新聞處理，製造對政府的不信任，若柯文哲認為台北市常被惡意訊息攻擊，覺得不公平，那也請不要帶頭放假訊息。

民進黨立院黨團書記長羅致政加碼指出，若上海復星真的有大中華地區代理權，那德國BNT原廠一開始就根本不可能跟台灣談，雙方可以談這麼久，最後卻被政治因素推翻，若真的從商業機制來看，根本不是問題。