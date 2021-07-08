海線公民要生存！國民黨主委林敏霖：同島一命 延後投票

「難道海線鄉親的命比狗還不如嗎？」中選會決定台中市第二選區立委陳柏惟罷免案訂在8月28日投票。國民黨台中市黨部主委林敏霖8日召開記者會表達強烈反對，他希望蔡政府在疫情嚴峻期間能體恤民命，將投票日期延後；如中選會執意要在8／28舉行，民進黨政府要保證選區民眾都能打完二劑疫苗，生命安全受到保障後再來談投票。

中選會7月2日宣布原訂8月28日舉行的4大公投案投票，延期到12月18日；但是台中市第二選區立委陳柏惟罷免案卻訂在8月28日投票。台中市海線鄉親得知後一片譁然，紛紛致電國民黨台中市黨部及黨籍立委，希望中選會體恤民命，延後罷免案投票。

國民黨台中市黨部主委林敏霖今天上午特召開記者會為民請命，林敏霖強烈呼籲中選會應審慎評估，不該在疫情尚未明朗的時刻貿然進行投票，置海線百姓生命於不顧，「難道海線鄉親的命比狗還不如嗎？」

林敏霖表示，海線民眾對陳柏惟當選後的表現很不以為然，大多認為他當選後極少在地服務鄉親，當地普遍有「找不到人」的聲音。上個月蔡政府強勢通過，增建中火二部燃煤機組，危害台中市人健康，也不見陳柏惟出來反對。

林敏霖指出，但是面對國民黨團提出「在8月底前採購國際認證的3000萬劑疫苗」以及「國產疫苗完成三期臨床報告再施打」等提案，陳柏惟卻又反對到底，完全置國人生命於不顧。

國民黨台中市黨部副主委張東玄說，據了解，陳柏惟被罷免的機率很高，但是現在新冠疫情嚴峻，8／28日投票無異置當地百姓於染疫的高風險中；他拜託中選會「選舉輸贏放兩邊、百姓生命擺中間」，一定要把「罷Q投票」日期延到疫情安全後再舉行。

林敏霖強調，如果中選會執意要在8／28舉行「罷Q投票」，他主張當地民眾一定要普打疫苗，唯有民進黨政府保證選區民眾都能打完二劑疫苗，生命安全受到保障後，再來談投票的事。如果中央執意要在8／28日舉行投票，不排除將採取更激烈的抗議行動。