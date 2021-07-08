上月底有網路媒體爆料，指「76行者遺體美容修復團隊」發言人王薇君疑在太魯閣號出軌事件私吞善款，王薇君及團隊總召集人陳修將不僅立刻發聲明澄清，8日上午更親赴台北地檢署遞狀，控告撰稿的記者妨害名譽。

網路媒體6月30日報導「千萬捐款給「76行者」召集人王薇君遭疑私吞！他爆：明顯違法」，王薇君及陳修將隔日隨即發共同聲明嚴正駁斥，強調在太魯閣號事件中，從未以個人或單位名義對外募款，是民眾主動捐款，他們為了不負捐款者心意，還委託律師協助處理帳務，但目前尚未完成。

王薇君、陳修將為揪出幕後的抹黑者，8日上午赴北檢提告。王表示，十年的公益人生從沒告過人，最不想告的也是媒體，因為這些年來的事故、災難現場，媒體朋友是她的夥伴，媒體即便有第一手獨家畫面，也會擔心傷害家屬而不報導。

王說，不希望因為她的提告，影響社會大眾對媒體的觀感，但如果媒體沒有善盡查證責任，然後用聳動的標題，讓許多人看到標題就以為錢進她私人帳戶，這對她的傷害很大，「記者的專業就是真實地去報導，而不是用聳動標題殺人。」

王薇君的律師陳孟秀則解釋，王發現兒權會戶頭湧入多筆善款，部分指名要給「76行者」，馬上聯絡她討論，團隊一直在研究相關法律問題；帳戶善款需要兒權會開立發票，但兒權會人力單薄，5000多筆捐款需要很長時間對帳。