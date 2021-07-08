本土疫情爆發，各行各業受到重創，店家苦撐待變，除了熟知的各大商圈、夜市外，大學周邊更有許多店家悄悄熄燈，北市議員王鴻薇指出，尤其是位於偏僻山區的學校，如文化大學、政治大學，這些店家平時就靠學生消費生存，但疫情之下不僅客群少，昂貴租金也讓商家撐不下去，乾脆斷尾求生，這波疫後倒店潮恐難以避免。

王鴻薇表示，許多商家向她陳情，本來寒暑假生意就少，這次疫情爆發在5月，無疑雪上加霜，等於有4個月的空窗期，且學校都線上教學，很多店家都撐不下去，大學旁宛如死城，等到開學店家幾乎都倒得差不多了。

王舉例，像文大地處陽明山，商家根本不可能做外送訂單，政大附近也有許多店家將近2個月都是暫時休息的狀態，台北醫學大學附近居民也驚呼，「學生開學後，大概店家都要換一輪了。」

王鴻薇補充，助理訪問不少同學，大家也會擔心校園附近的愛店消失，照這樣繼續下去，開學之後只剩學校餐廳或便利商店可以吃，讓學子們相當不捨，呼籲市府關心大學周邊特別的商業生態模式，畢竟相對於其他地方，這些商家疫情受創程度更為嚴重。