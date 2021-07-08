光罩(2338)受惠產能供不應求、價格調漲，6月合併營收達5.19億元，連續3個月創單月營收新高，月增5.48%、年增34.08%；第二季營收14.92億元，季增約16.93%，亦創單季新高；展望下半年需求續強，全年營收預估也可再創新高。

光罩受惠晶圓代工廠大舉釋出成熟製程光罩訂單，公司接單動能暢旺，加上合併效應，6月合併營收首度突破5億元，並挹注第二季營收創新高，上半年營收為27.68億元，年增25.57%，也創歷年同期新高。

台灣光罩產品為半導體用的光罩，客戶群包括台積電、世界先進、聯電等。過去主要製程為成熟技術，供應給6吋/8吋晶圓代工廠，近期也切入12吋廠；受惠於8吋晶圓光罩供需緊俏，以及12吋晶圓光罩產線上軌道，加上部分產品順利調漲價格，帶動台灣光罩營運表現亮眼。

晶圓代工廠大舉釋出成熟製程光罩訂單，光罩接單動能暢旺，目前訂單能見度已達年底，法人預期下半年營收將逐季走高，今年整體營運表現可望再締新猷。

光罩除了本業表現亮麗，且在金融資產評價利益挹注下，獲利更好。公司日前自結4月獲利達1.91億元，年增635.47%，EPS為0.93元，法人估計，今年上半年就可挑戰賺贏去年全年的成績。