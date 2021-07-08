英國首相強生(Johnson)周三被問及，一家中資企業子公司安世半導體(Nexperia)要收購英國半導體製造商，是否會批准該交易時。對此，強生指出，不希望因反華情緒，趕走每一筆中國投資。

強生在國會質詢時表示，會探究這起收購案，已經要求國安顧問了解此事，了解智財權問題，以及是否有利於中國，以及是否真的有安全上的影響。

英國議員Tom Tugendhat此前表示，該交易如果沒有根據國家安全和投資法進行審查，他會感到非常驚訝。而英國商務部長Kwasi Kwarteng此前也表示，政府正密切關注此案。

總部位於荷蘭的安世半導體，由中國的聞泰科技百分之百控股，將收購英國最大晶圓製造廠NWF(新港半導體)。據CNBC報導，聞泰將以6300萬英鎊收購NWF。據了解，聞泰有近三成股份來自於中國官方。

安世半導體為一家擁有晶片設計、製造、封裝測試的IDM企業，在英國和德國皆有製造業務。雙方交易仍在談判中。