連鎖醫療通路杏一(4175)專業建議搭配宅配服務，6月份營收5.96億元，年增12.43%，上半年營收達31.82億元，年增12.87%。杏一截至目前兩岸共計299間門市及22座商場，預計7月將再拓展2間社區型門市。

杏一表示，疫情尚未解封，實體通路持續面臨低來客數的困境，故化被動為主動，讓門市同仁主動致電關心顧客，提供專業建議並搭配宅配服務，使得疫情期間服務不中斷，營收YOY成長12.43%。

杏一引進兩項快篩商品「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」、「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」於全台門市上架，防疫商品包含口罩、酒精、血氧機、製氧機均備貨充足，滿足顧客居家之防疫需求。

杏一電商部門6月營收年成長高達70.81%，主要受惠於防疫商品熱銷與維他命等保健食品成長75.36%所致。杏一表示，全通路布局是零售業的發展趨勢，將持續強化會員數據之運用與分析，並整合支付系統，將OMO(Online Merge Offline)概念落實於杏一。