鋼市上半年熱絡，鋼價一路上漲，鋼鐵股業績表現佳，鋼筋大廠豐興(2015)第二季獲利續揚，上半年自結獲利創逾十年新高，每股稅前盈餘3.6元。預計中鋼(2002)、東和鋼鐵(2006)、新光鋼(2031)等第二季獲利續揚，上半年營運大幅成長；鋼鐵股今早股價震盪走揚，

美國熱軋鋼捲價格仍在空前新高，由於供給吃緊、原物料成本高漲、鋼鐵供應鏈庫存低等因素，預料鋼價會維持高檔，一路旺到第三季。燁輝(2023)營運可望持續受惠。

鋼市上半年熱絡，鋼價一路上漲，鋼鐵股業績表現佳，豐興6月合併營收34.38億元、月增0.96%、年增58.65%，創單月新高，單月合併稅前盈餘4.9億元、月增101.64%、年增65.54%，單月每股稅前盈餘0.84元；累計上半年合併營收為177.1億元，合併稅前盈餘20.96億元、年增46.36%，上半年每股稅前盈餘3.6元，創13年來新高。

鋼價續漲，中鋼6月營收可望再挑戰新高，第二季獲利亦可望同步創新高紀錄。中鋼今早股價開高震盪走揚，鋼鐵股也跟隨上揚，中止連續兩天的修正格局。

中鋼看好目前鋼鐵基本面佳，目前大陸持續推動環保限產，且俄羅斯將於8月1日啟動出口加稅，另韓國、大陸及美國鋼廠亦開始進行定修，鋼材供給量減少，且整體需求仍然不差。