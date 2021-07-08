無畏疫情干擾，引進香港與星洲米其林餐廳「添好運」與「了凡」入台，並成功發展連鎖的和億生活集團除下半年將持續拓點展店3家，為感謝防疫期間員工辛勞，並將維持年度調薪，全體同仁依工作績效考核最高調薪幅度為5%，整體平均調薪幅度約3%。

因應即將啟動的微解封，和億生活集團並決定購買「快得利家用新冠肺炎快篩套組」，免費提供給「添好運」與「了凡」第一線及所有後勤同仁共約500名進行居家快篩，讓客人可以更安心用餐。

因應全台進入三級警戒，餐廳全面停止內用，和億生活集團突破重圍，努力推動外帶、外送、線上訂餐，以及自有電商平台「和億生活go」等宅食服務，集團六月營收是去年六月同期之85%，表現大幅超越市場同業，展現強大 營運力。近日全台疫情持續趨緩，為迎接開放內用，和億生活集團擬推出多項限定微解封優惠活動。

和億生活下半年預計展店三家，香港米其林一星「添好運」將於7/14日插旗台中勤美誠品，為全台第11號店，並是在台中的第三家店，年底前預計在北台灣再展一家店，全年目標12家。「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，預計年底會在北台灣再展一家店，全年達10家目標。和億生活集團蘇嬉螢執行長表示，為使顧客微解封後能夠安心用餐，和億超前部署率先購買「快得利家用新冠肺炎快篩套組」免費供同仁居家快篩。該快篩套組由衛福部食藥署核准，由新富偉生物科技(股)公司代理並授權經銷商億敬有限公司所販售，美國原裝進口，經美國FDA認證，10分鐘就能快速得知採檢結果。蘇嬉螢表示，和億生活集團為使有效及安全居家快篩、制定正確居家快篩方法及建立回報機制SOP，以確保同仁及消費者的安全。

為歡慶添好運台中勤美店開幕，7/15(四)-8/15(日)祭出「添添開星」三重送活動。第一重，入會贈港式奶茶(冰)乙杯(價值88元)。第二重，每天前50名來店消費不限金額，並於FB或IG打卡的消費者，贈好運冰火菠蘿乙顆(價值39元)。第三重，消費滿500元贈添好運流沙包兌換券乙張(價值138元，限下次使用)。