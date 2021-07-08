台北農產運銷公司歷經群聚感染後，開市後攤販必須「三罩上陣」，要戴護目鏡、面罩、口罩及持有核酸檢測（PCR）證明才可入場，但北市議員應曉薇接獲攤商陳情，指批發場通風極差、熱到快中暑，要市府盡快改善，她也要官派的北農總經理翁震炘穿戴同裝備站一天，親身體驗店家辛苦。

攤商表示認為北農已進行大規模消毒，工作人員也多數完成快篩、PCR陰性、疫苗注射，北農相對已是安全的地方，但沒人敢大意，即使每天的防疫裝備就像電影裡的未來戰警一樣，攤商都非常遵守規定，每天全副武裝做生意。

不過，他們對市府及中央要求配戴護目鏡、面罩、口罩「三罩」才能營業頗有微詞，因批發場老舊又通風不良，許多人在攤棚下全副武裝工作，已經有多人熱到快中暑。

應說，她已安撫攤商，要大家在防疫政策下多體諒及共體時艱，但北市市場處及衛生局的確有必要針對尚未改建的北農賣場「立刻進行通風改善」，尤其近日中午高溫，攤商「三罩」上身恐讓身體吃不消，外圍協助檢疫的人員也應給予關懷。

「現在是防疫的關鍵期，大家多忍耐。」應表示，面對攤商訴苦後只能安慰再安慰，但她也要提醒政府官員，冷氣房待久了來北農巡察時別蜻蜓點水，「尤其農委會指派的北農總經理翁震炘，麻煩你比照攤商的裝備待賣場ㄧ整天，體驗北農攤商的辛苦。」