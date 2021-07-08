家喻戶曉的卡通明星Hello Kitty深受女孩們喜愛，可愛開朗的形象也擄獲不少男性粉絲的心。一卡通繼2020年推出極具收藏價值的故宮X Hello Kitty聯名款一卡通造成搶購後，今年再度推出《童趣風》系列票卡，精心設計的一卡通場景套組，將再次帶領粉絲們進入三麗鷗女孩們的甜蜜世界，一窺GIRL’S TIME歡樂時光。套卡將於2021年7月13日上午11點起開放預購，鐵粉們可別錯過收藏機會喔！

翻開三麗鷗《童趣風》一卡通套組，就像走入Hello Kitty跟她好閨蜜們的粉紅世界，彷彿聽見女孩們正開心地聊著甜蜜心事，精心打扮著討論要參加哪一場聚會，此起彼落笑聲讓人感覺溫暖又甜蜜。本次推出的套卡除有Hello Kitty主角外，更少見的集合了三麗鷗三個經典女孩角色—美樂蒂、酷洛米及雙星仙子的姊姊LALA，以童趣繪風呈現，粉嫩的色系將女孩們GIRL’S TIME的甜蜜時光及心情展露無遺，滿滿的粉紅泡泡十足撩粉。

透明卡的設計凸顯女孩們的神祕感，組合中除有三位閨蜜角色的透明卡，主角Hello Kitty還特別設計成裁型造型卡，超卡哇乙的Hello Kitty搭配帽子、蜜粉、香水及手拿包等配件，可組成場景展示，極具收藏的趣味性，另加裝鑰匙圈更兼具實用性，滿足迷粉們日常生活上的使用。

三麗鷗《童趣風》一卡通套組內含4張卡，每套售價650元，2021年7月13日上午11點起至7月19日期間，將於OPEN POINT APP開放限時預購。《童趣風》全系列另有單款100元的Hello Kitty《女孩們》一卡通及200元的《嗨!》泡泡造型卡，7月14日起可至一卡通線上蝦皮商城、momo 購物網、PChome 24h 購物、蝦皮 24h、東森購物、森森購物等電商平台，及7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店等實體通路購買。全系列收藏不到千元即可入手，喜愛Hello Kitty及三麗鷗的粉絲們要即刻行動！