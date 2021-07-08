內政部公布2020年各縣市核發住宅類建照成長率，嘉義市榮獲非6都縣市全國第3名，嘉義市政府統計分析，建案主要集中在湖子內區段徵收開發區，2016年核發建照590戶，2020年爆增為1617戶，4年內倍增，房產交易量非常可觀。

市府表示，根據2015年至今年的統計資料顯示，市府核發「住宅類建照」在2015、2016年戶數分別為431與590戶，2020年攀升到1617戶，創新高峰，今年截至目前為止共有923戶，且持續成長中。

市府都發處表示，湖子內重區區交通便捷，大賣場、廠商陸續進駐，鄰近學校多，是嘉義市目前房市交易最熱絡的區段，也帶動嘉義市房地產買氣。

市府地政處表示，湖子內重畫區總面積187.52公頃，分為3期進行開發，徵收區域位於嘉義市南側，本市及外地建商頻頻搶標購地，現階段區內建案林立，銷售情況熱絡，截至今年5月底，本區興安小段、湖美小段、新民小段等地段的私有土地交易數量多達2234筆。

嘉義市長黃敏惠表示，市府開發湖子內確實已活絡土地交易市場，目前嘉義市新屋、預售建案多半集中在已開發完成的湖子內區段徵收區，這就是預先規畫願景、執行目標，促進城市發展進步。

內政部公布核發住宅建照成長率與2019年比較，非6都縣市以嘉義市54.80％位居第3，苗栗縣增加66.69％最多、新竹縣56.45％次之；6都增幅前3名是台中市增加19.08％最多、桃園市13.84％居次、新北市13.14％居第3。