新北市長侯友宜今到三峽恩主公醫院關心幼教職員接種狀況。（新北市政府提供）

新北市幼兒園、安親班人員8日開放接種新冠疫苗，預計1萬1900人，符合標準的幼兒園老師，準時到雙和慈濟靜思堂施打站報到，施打莫德納疫苗。（鄧博仁攝）

新北市今日開放幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工接種疫苗，預計在12日前完成1萬1900劑接種。新北市長侯友宜今到三峽恩主公醫院關心施打狀況，他說，新北幼教職員人數是全國最多，感謝6家專責醫院協助分流施打，教職員接種後也可間接保護幼兒及學生健康。

侯友宜說，新北幼兒園教職員工有1萬1692人，兒童課後照顧中心有208人，人數為全國最多，為了讓孩子們在暑假期間能夠順利復課，教育局接獲中央配發通知後就立即規畫時程、人力及場地，同時製作注意事項讓施打人員參考，讓疫苗施打順利。

教育局表示，考量多數私立幼兒園沒有暑假，7月後仍須持續提供家長送托服務，兒童課後照顧服務中心也須提供家長暑假期間照子女需求，所以讓服務人員列為優先施打對象，間接保護幼兒及學生。

教育局指出，新北市幼兒園及兒童課後照顧中心的疫苗接種，安排在6所專責醫院分流施打，分別為醫療財團法人徐元智醫藥基金會亞東紀念醫院、行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院、新北市立土城醫院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院(施打場地為雙和靜思堂)、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕醫院(施打場地為新市國小)及新北市立聯合醫院(施打場地為二重國小)等醫院。

教育局表示，這次疫苗施打有賴醫護人員及學校工作人員的全力支持。協助醫院為了幼兒園教師接種，特別安排專屬時段，採取分流接種的方式，雖然醫護人員平時已馬不停蹄，但仍抽出休假時間，更有現場醫護人員說「為了孩子之後能順利復課，我們願意在假日來幫忙，交給我們吧」，令教職員工感到暖心。