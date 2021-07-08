新冠肺炎疫情讓台灣民眾展開史無前例的居家警戒期，為了避免病毒進入家門，不少人在家中使用紫外線殺菌燈。但醫師指出，紫外線光看似溫和，但其實非常傷眼，近日門診已經出現消毒殺菌燈使用不慎，造成眼睛光照受傷的案例。

書田診所眼科主任醫師王司宏表示，日前一名55歲男性至門診求助，自述晚上眼睛突然莫名疼痛、畏光、流眼淚，到隔天疼痛感更劇烈，痛到直呼很想將眼睛挖掉。檢查發現，角膜水腫並出現許多點狀破皮，懷疑是否有外傷或受到外來刺激。

王司宏醫師說，經過仔細詢問病史，原來這名患者家中為了防疫，在玄關區放置紫外線殺菌燈，回家就坐在玄關的椅子休息閱讀兼殺菌，忽略了紫外線燈開啟時，必須避開紫外線照射範圍，當下眼睛不覺有異狀，沒想到兩小時後眼睛突然爆痛，診斷為光照性眼炎。

●何謂光照性眼炎？

王司宏指出，光照性眼炎又稱為紫外線眼炎，由於眼睛長時間接受紫外線照射後，造成眼部角膜及結膜的淺層炎症反應，當紫外線能量過強，角膜表皮吃不消便會撕裂開來。因此當角膜破皮，神經會外露，此時患者眼睛只要一眨，便會非常疼痛。檢查時可見結膜水腫、明顯充血、角膜水腫及上皮呈點狀破皮。

王司宏提到，光照性眼炎不會立即產生眼睛不舒服的症狀，通常2至12小時內陸續出現怕光、流淚，劇烈疼痛，異物感，灼熱感，眼瞼痙攣及張不開眼，以及可能合併視力減退及看燈光周圍有光暈的現象。

此症多發生於電焊或被紫外線灼傷如在雪地、海面的陽光反射，及眼睛誤觸紫外線殺菌燈的照射等。

●急性期用冷毛巾敷眼 減緩眼睛不適！

王司宏醫師強調，光照性眼炎的治療，主要在緩解症狀、止痛、減少充血及防止感染。使用表面麻醉劑1-2次減少疼痛，但不能多點，以免延緩角膜上皮的再生及增加感染。再輔以抗生素眼藥水或藥膏，防止角膜發生感染。請患者盡量閉眼休息再加上局部用冷毛巾敷，通常在治療後數小時，症狀即可逐漸減輕，大約一~三天內可痊癒。

醫師提醒，雖然酒精、漂白水、殺菌燈等消毒用品帶給我們防疫的安心，但是仍無法取代勤濕洗手、正確戴口罩的防疫措施。