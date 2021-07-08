從去年下半年開始，全球貿易需求大幅提升，航運供應鏈陷入緊繃，缺櫃、塞港情形不斷上演，在運價飆高的同時，航運商紛紛開始訂購新船以滿足龐大需球。最新數據顯示，韓國造船廠今年上半年的訂單比去年同期成長7倍，同時6月份的訂單量已經超越大陸及日本，其中韓國造船海洋工程公司（KSOE）為最大贏家，上半年訂單總額高達138億美元（約新台幣3864億）。

BusinessKorea報導，航運分析機構Clarksons Research提供的最新數據顯示，上半年全球新造船隻的訂單量達2402萬CGT（總噸位）比去年同期的824萬CGT成長將近2倍，其中韓國造船廠的訂單量從135萬CGT飆漲至1047萬CGT，翻了7倍，成長幅度相當驚人。

此外，韓國造船廠今年6月的訂單量達182萬CGT，遠遠超越大陸的157萬CGT與日本的53萬CGT穩居龍頭寶座。而現代集團旗下的KSOE是韓國上半年訂單量暴增的最大贏家，訂單總額高達138億美元，三星重工以59億美元緊追在後，大宇造船55億美元排第三。

受惠於經濟強力復甦，航運景氣來到前所未有的高點，多位專家預測要等到明年才有可能趨緩，且第三季進入傳統旺季，年底歐美各國耶誕假期購物需求大，貿易業者已開始做準備。

全球資訊供應商IHS Markit旗下運輸諮詢部門總監Paul Bingham表示，「所有商品的庫存量還是相當低，我們認為要在今年擺脫緊繃狀況已不太可能，至少未來6個月不會發生，也許要到2022年才有機會緩解。」

有不具名的航運商表示，在疫情暴發前，考量現有運力及新訂單有限的狀況下，並沒有購買新船的考量，但新冠疫情動搖供應鏈，原有的船隻已無法負擔需求運費開始飆升，現在大家都考慮要購買新船隻。