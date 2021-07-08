航運族群今(8日)遭遇亂流，拖累大盤指數一度跌逾百點，面板族群則逆勢走升，宣布擴產計畫的彩晶早盤率先亮燈漲停，帶動友達、群創同步走高，漲幅都超過7%，股民在PTT股板也好奇問面板大漲的原因，還有「被套住的面板今天能賣了嗎」的留言。
台股今開高走低，接近11點，指數仍在平盤下震盪，貨櫃三雄走弱，電子權值股也未出面撐盤，使面板股表現格外引人矚目。
看好中小尺寸LCD面板需求穩定，彩晶7日董事會通過資本支出金額約170億元，計畫新增一條生產線、產能約3萬片，這也是彩晶南科5.3代廠自2005年量產以來，首次擴充前段面板產能，估產能增加幅度約2成。
暌違15年，彩晶的這項資本支出預算案激勵股價以22.55元開出後，約半個小時即攻上漲停24.05元，不過漲停並未鎖住，友達、群創也開高走高，友達盤中來到23.6元，漲逾8%，群創則見22.1元，漲逾7%。
網友看到彩晶漲停也好奇今面板股大漲原因，有網友留言說「因為資金在轉」、「阿就剛好輪到面板 其他都漲過了」、「彩晶擴產 消息面炒一下」，也有股民問「被套住的面板今天能賣了嗎」。
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