全國三級疫情警戒至7月12日，是否解封或微解封受關注，雖然近期本土確診人數有下降趨勢，但部分地方政府對於解除三級警戒後「人流跨區移動」仍有疑慮，疫情指揮官陳時中今於行政院會向行政院長蘇貞昌報告後，行政院拍板三級警戒再延長至7月26日，不過，部分民生消費產業、餐飲內用將有條件「微解封」。

蘇貞昌今日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」，衛福部表示，全球疫情因Delta變異株快速傳播日趨嚴峻，已有多國再度加嚴邊境檢疫及國內公衛管制措施；反觀我國近期發生之Delta變異株群聚事件，在嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心與地方政府的協力合作下已穩定控制，社區擴散風險低。

衛福部表示，近期國內雖仍有零星群聚感染，但多數縣市疫情已趨緩，各行各業管制措施具合理調整空間，請各部會依指揮中心防疫管制原則，加速完成相關規劃及配套措施，以即時因應疫情變化、降低民生衝擊。

衛福部進一步表示，由於考量社區風險猶存，指揮中心建議先維持全國三級疫情警戒，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，漸進式鬆綁，以維護國人民生經濟；同時，亦會持續協助地方政府強化民生供需產業健康監測及疫調匡列、病患收治轉送及醫療照護體系量能之整備等措施，以增進防疫效能。

此外，為因應COVID-19疫苗大規模接種作業，已完成建置「疫苗施打意願登記預約系統」，並自7月6日起於金門、馬祖、澎湖地區先行試辦2週，後續再依試辦結果，完善相關作業流程並推行至全國，以有效分配疫苗。