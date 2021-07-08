全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密今年上半年銷售台數攀升至1110.09萬台，創同期歷史新高，主因大陸疫情趨緩、歐美外銷成長，以及下游空調業者因應鋼材等原材料成本及運費飆升，提前備貨所致。

瑞智表示，7月進入銷售淡季，9月底才會再進入新冷凍年度旺季，最近全球疫情再起，第三季營運充滿許多不確定變數，今年銷售台數挑戰1950萬台，歷史新高目標不變。

瑞智6月銷售179.23萬台，月增7.12％，年減14.17％，6月合併營收20.87億元，月增5.96％，年增6.71％。第二季銷售547.32萬台，季減2.74％，年增5.43％；第二季合併營收62.78億元，季增7.72％，年成長20.25％。上半年累計壓縮機銷售1110.09萬台，年增幅21.74％；上半年合併營收121.08億元，年成長27.99％。

瑞智指出，瑞智6月壓縮機銷售179.23萬台，較去年同期減少14.17％，主因去年同期大陸空調業者實施大陸空調新國家標準能效規定，出清庫存而導致基數較高所致；上半年壓縮機累積銷售1110.09萬台，創歷史新高紀錄，主要受惠疫情趨緩，歐美出口訂單需求旺盛，以及大陸官方今年宣導農曆年就地過年，加上去年同期遭逢疫情爆發初期，需求顯著增長，加上隨著原物料及運輸成本上漲，下游空調業提前備貨所致。

瑞智指出，第三季市場即將步入淡季，加上原物料上漲，致使終端家電漲價，消費者換新需求不急切，以及全球市場環境受疫情反覆發生影響，整體不確定性變數仍多，瑞智會持續關注市場變動狀況，積極應對。