【旅奇傳媒/記者-王政】觀光圈及產業聯盟是交通部於去年下半年推動的觀光政策之一，目的是希望在後疫情時代，能藉由在地的組織重新盤點地方的資源，藉此形成一個個強大的區域個體，透過打群架的概念行銷與推廣，將台灣由一個大群體改為一個個區域性的旅遊目的地，讓國際旅客來台時，不再僅僅著重於首都圈，而是能深入各地、拉長旅遊天數，看見更深度的台灣。

看各大觀光圈 如何善用科技行銷在地

在觀光圈的政策推動下，7個被指定的國家風景區管理處紛紛統整地方的資源，讓原本各居山頭的地方產業逐步收攏成隊，從地方的資源盤點，到整體的活動舉辦、行銷宣傳，讓在地觀光持續蛻變新貌，而為期一年的國旅大爆發便成為最佳驗收舞台，也能發現越來越多旅客不再聚焦於過往的熱門旅遊目的地，而是能更細部的去看每個地方的旅遊特色。

然而，疫情的重新襲擊下，讓台灣原本逐步恢復熱絡的國旅市場再度按下暫停鍵，但危機便是轉機，許多觀光圈的成員們開始放慢腳步思考，怎樣的做法才能在防疫期間維持市場熱度，讓過去辛苦耕耘的成果繼續延續，而視訊便成為行銷的最佳突破口。

若有持續觀察市場的旅遊業者，不難發現近期越來越多觀光圈投入視訊的作業，從成員們的工作計畫交流、數據統計分享，到整體成果宣傳等，透過視訊讓觀光圈能凝聚市場共識、維持整體的討論度，也能促使市場持續關注在地、進而創造更多話題。 特別彙整各大觀光圈的最新近況，讓市場了解到當國境尚未重新開放時，地方是如何持續創造話題、挖掘亮點，呈現自我優勢，進而成為未來包裝操作產品時最佳選擇。

大東北角觀光圈／力推線上教育訓練課程提升競爭力

為維持大東北角觀光圈發展動能，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處6／11於大東北角觀光圈YouTube頻道釋出「媒體應對技巧」與「基礎攝影課程」2 種面向的教育訓練課程影片。其中，「媒體應對技巧」課程邀請到知名主播陳雅琳以實際案例向產業成員分享媒體公關應對技巧，以及地方產業品牌形塑之要素。

「基礎攝影課程」則是邀請曾得過「美國休士頓國際影展」旅遊類獎項的梁宗裕導演與新銳導演馬嘉鴻，透過簡單易懂方式，教導產業成員如何透過手機拍出質感影片。期望讓大東北角觀光圈產業成員，在疫情嚴峻期間持續充實自我，透過教育訓練提升自身產業行銷宣傳之技巧與技能。

▲「媒體應對技巧」課程邀請到知名主播陳雅琳。 圖：大東北角觀光圈／提供

日月潭觀光圈聯盟／展現數據是王道

日月潭觀光圈聯盟可說是率先投入視訊會議的先趨， 為了讓產業更加了解自 身的特色，以及未來的行銷計畫， 聯盟特別於5 月份進行「日月潭觀光圈品牌績效指標（Sun Moon Lake PLUS Brand Performance Index；簡稱SBPI）」建構與調查，並於6月初提出報告，同時邀請7位跨領域專家，政府部門、學者、O T A 、媒體角度看數據分析結果，成功為市場開啟數據統計的第一槍。

打鐵趁熱的日月潭觀光圈聯盟，隔週再度發布「網路聲量調查看品牌績效」，從競爭激烈的旅遊市場中，找尋日月潭的品牌定位，並且透過網路聲量的質性調查，來評估這一年努力的成果與績效，也驗證DMO的市場分析能力。

▲ 圖：日月潭觀光圈聯盟／提供

中彰區域觀光聯盟 & 竹竹苗區域觀光聯盟／從視訊會議發展出導購平台

為了協助轄區內的觀光業者能有多元的發展，參山國家風景區管理處特別整合中彰與竹竹苗觀光圈50餘家觀光產業電商通路，與台中市國際觀光發展協會合作推動「食旅參山輕鬆購」導購平台。

為了吸引更多目光，導購專區特別推出疫後人生三飽抽獎活動，只要購買導購專區內任意商品，並於臉書活動貼文留言，就有機會將一年份疫後人生三飽大獎，另外還有參山喔熊限定禮、好食料理菜籃車、午茶生活追劇包等多項好禮。 會議中中彰區域觀光聯盟成員們也互相分享目前的工作進度，以及未來市場布局建議，並相互激勵在此時嚴峻的情勢下，眾人也應該持續發揮觀光圈精神，以打群架的方式借力使力，共同互相行銷，攜手共同挺過難關。

▲ 圖：參山國家風景區管理處／提供

屏東觀光圈／線上成果發表會首日超過千人上線參與

屏東觀光圈從去年12月成立以來，以「行銷先行、輔導並進」的創新思維吸引屏東在地觀光業者的關注，從資源盤點、創新遊程、場域改造到青年創業輔導等各個角度切入執行，將食、宿、遊、購、行各個觀光構面重新再造。

在經過半年的努力，觀光圈特別在6／23於大鵬灣官方YouTube頻道進行成果發表，由於發表會透過YouTube直播方式，不到24小時已超過1600人次觀看，同時最高有264人上線共襄盛舉。活動內容另有安排互動遊戲，更推出只要參與答題就有機會將Airpods耳機和屏東觀光圈精選特色好禮帶回家。

▲ 圖：屏東觀光圈／提供

雲嘉南濱海觀光圈／舉辦線上數位經濟工作坊開講

致力將在地風情推廣給大眾的雲嘉南濱海國家風景區管理處，堅持在疫情時也 要找出新方法來推廣，特別邀請到台灣觀光策略發展協會、Visa攜手，於6／25進行線上數位經濟工作坊，防疫期間利用數位工具，讓共好的腳步不停歇。

以Visa為例，講者便指出根據數據統計發現，消費者使用信用卡的結帳金額高於現金，使用數位支付後，平均收入增加8%，同時小微企業處理數位支付的平均成本，也較傳統支付低近6成。

自全球疫情爆發以來，有67%以上的小微企業嘗試提供線上銷售服務，維持業務運作，顯示數位工具在台灣已經進入普及化的年代，人人都能是微型創業家。

▲ 圖：雲嘉南濱海觀光圈／提供

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）